Unbekannter beschädigt geparkten Ford

Zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr, und Sonntagabend, 22 Uhr, hat auf einem Parkplatz am Laurenziplatz ein Unbekannter die rechte Fahrzeugseite eines dort abgestellten grauen Ford Focus beschädigt. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch ein Schaden von etwa 1000 Euro, weshalb die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 Täterhinweise entgegennimmt. Mann beißt Polizisten in Daumen Am Sonntagabend wurde die Polizei in die Nervenklinik gerufen, weil sich dort ein 30-jähriger Patient aggressiv verhielt. Bei der Fixierung biss er einem Polizeibeamten durch getragene Handschuhe in den rechten Daumen. Der Angreifer muss sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Erneut Verstöße gegen Maskenschutz Sonntagfrüh führte die Polizei am Zentralen Omnibusbahnhof erneut eine Kontrolle im Zusammenhang mit dem Tragen des Mund-Nase-Schutzes durch. Hier wurden neun Personen angetroffen, die dagegen verstoßen hatten und jetzt mit einem Bußgeld rechnen müssen. pol