Bislang unbekannte Täter haben offenbar in der Nacht zum Donnerstag Reifen von zwei Autos im Coburger Stadtteil Ketschendorf zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eigentümer zweier Autos haben sich bei der Polizei gemeldet, da sie jeweils am Donnerstagmorgen einen zerstochenen Vorderreifen an ihren Autos feststellten.

Eventuell dieselben Täter?

Die Täter machten sich im Schutz der Dunkelheit an einem Opel und an einem VW Passat zu schaffen, die in der Straße Unterer Pelzhügel und in der Wassergasse abgestellt waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um denselben Täter handelt. Hinweise auf den Reifenstecher nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen. pol