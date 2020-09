Unbekannte waren auf "Diebestour" unterwegs

Auf gleich drei Objekte hatten es ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Redwitz, im Bereich Gässla, abgesehen.

Wie die Polizei berichtet, schlugen Unbekannte zwischen 18.30 und 6.45 Uhr eine Fensterscheibe zum Kindergarten mit einem Pflasterstein ein und verschafften sich so Zutritt.

Tür eingetreten

Im Inneren traten der oder die Einbrecher eine verschlossene Tür ein, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten einen älteren Laptop der Marke Fujitsu im Wert von 300 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2000 Euro beziffert.

In der gleichen Nacht gingen der oder die Unbekannten vermutlich mit einer Flex den Zigarettenautomaten am Kiosk im Freibad an. Sie gelangten weder an Geld noch an Zigaretten. Am Automaten entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Ebenfalls in dieser Nacht stiegen der oder die Täter über den Zaun zur Minigolfanlage, um vermutlich ins Kassenhäuschen einzubrechen. Da dieses jedoch, wie die Polizei schreibt, vorbildlich gesichert war, verließen sie das Grundstück wieder über einen Zaun. Beim Übersteigen brach dann der Deckel der Mülltonne, sodass hier ein geringer Sachschaden entstand.

Hinweise erbeten

Hinweise zur Ergreifung der oder des Täters erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefon 09571/9520-0. pol