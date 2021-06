Die Tür zum Pfarramt der Kirchengemeinde Heiligkreuz in der Hinteren Kreuzgasse traten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, hörten Anwohner gegen 3 Uhr einen lauten Schlag und die Schreie mehrerer Personen vor dem Pfarramt. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntagnachmittag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellte sich heraus, dass ein Glaselement der Zugangstüre zum Pfarrheim beschädigt war. Der Schaden liegt bei 300 Euro.Zeugenhinweise zu den Unbekannten nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. pol