In der Michael-Kress-Straße in Falkendorf ist zwischen Sonntag, 29. November, 20.30 Uhr, und Samstag, 5. Dezember, 19 Uhr, unter einem frei zugänglichen Carport ausgestellte Weihnachtsdekoration gestohlen worden. Die Polizei vermutet, dass es sich hier aufgrund gleicher Tatörtlichkeit und ähnlicher Tatzeit um einen Zusammenhang mit den bereits gemeldeten Fällen vom Wochenanfang handelt. Dabei wurde vom Hof eines Grundstücks eine Deko-Laterne entwendet. Außerdem wurde zwischen Sonntag, 29. November, 20.30 Uhr, und Montag, 30. November, 9.30 Uhr ein Weihnachtswichtel inklusive Betonsockel gestohlen, der in Falkendorf vor einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort stand. Der Abtransport müsste unter Umständen mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Die Polizei Herzogenaurach sucht daher Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum in der Umgebung verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, und bittet sie sich mit der örtlichen Inspektion unter der Telefonnummer 09132/78090 oder persönlich in Verbindung zu setzen. pol