Aus einem Elektrofachmarkt in Coburg entwendeten Unbekannte am Dienstagnachmittag drei Drohnen im Wert von 2265 Euro. Um 13.30 Uhr fiel einem Zeugen ein Mann auf, der in einem Gebüsch nur unweit des Elektronikmarktes in der Niorter Straße eine größere rosafarbene Tasche deponierte. Der Zeuge nahm die Tasche in Augenschein und stellte fest, dass sich in dieser originalverpackte Drohnen befanden. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei. Die unbemannten Luftfahrtsysteme konnten im Zuge der Ermittlungen einem Elektrofachmarkt nur unweit des Auffindeortes zugeordnet werden. Bei einer Überprüfung des Warenbestandes stellten die Mitarbeiter des Marktes fest, dass drei Drohnen fehlten. Die Ermittlungsgruppe der Coburger Polizei führte eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Drohnen samt Tasche stellten die Beamten als mögliche Spurenträger sicher. pol