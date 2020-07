Unbekannte entfernen Radmuttern

Am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr stellte eine 26-Jährige ihren schwarzen Polo auf dem Fuchspark-Parkplatz ab. Als sie am Nachmittag mit ihrem Fahrzeug wieder nach Hause fuhr, musste sie feststellen, dass Unbekannte die Radmuttern an ihrem Pkw gelöst hatten, die sie während der Fahrt verlor. Glücklicherweise bemerkte sie es rechtzeitig, bevor das Vorderrad abfallen konnte. Die Polizei sucht nun nach Personen, die am Parkplatz verdächtige Personen beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 bei den Ermittlern zu melden. Sprayer richten Schaden an In der Concordiastraße haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht. Im gleichen Zeitraum wurde in der Peuntstraße eine Fensterbank beschmiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 0951/9129-210 um Hinweise. Wer hat hier seinen Frust abgelassen? Am Mittwochmorgen zwischen 9.15 und 9.45 Uhr hat sich ein Unbekannter wohl über einen geparkten Lkw im Carl-Schmolz-Weg geärgert. Mit einem roten wasserfesten Stift wurde auf die Fahrertür "Wo ist der Fahrer?" geschmiert. Vermutlich hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die relativ schmale Straße nicht passieren können und hat so seinen Frust abgelassen. Die Polizei bittet um Hinweise. Autofahrer macht es Dieben leicht Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, haben Unbekannte in Kramersfeld aus einem silbernen Skoda eine Geldbörse entwendet. Weil das Fahrzeug nicht abgesperrt war, hatten die Unbekannten leichtes Spiel. pol