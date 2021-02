Unbekannte waren bereits am Sonntag auf dem Dach des Edeka-Marktes am Kreisel in Oerlenbach.Am Sonntagmorgen, im Zeitraum von 4.45 bis 5.10 Uhr, meldete eine Zeugin eine verdächtige Wahrnehmung, berichtet die Polizei Bad Kissingen. Sie habe Geräusche und Geschreie, aus Richtung des Edeka-Marktes gehört. Als die Streife vor Ort eintraf, konnte zunächst nichts Verdächtiges wahrgenommen werden. Bei weiterer Sichtung des Gebäudes durch den Hausmeister wurden auf dem Dach Schuhabdrücke und beschädigte Lüfterabdeckungen entdeckt, diverse Schrauben und Nieten waren entfernt. Auf der Überwachungskamera konnten zwei männliche Personen festgestellt werden. Die unbekannten Täter wurden scheinbar gestört, so die Polizei. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/ 714 9 0 entgegen. pol