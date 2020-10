Nach dem Auftaktsieg gegen Haunstetten verlor der HSC 2000 Coburg II sein erstes Auswärtsspiel der noch jungen Bayernliga-Saison bei der TG Landshut mit 25:30.

Bayernliga, Männer

TG Landshut - HSC Coburg II 30:25 (15:12)

Bis zur 15. Spielminute (8:7) setzte sich kein Team ab. Aufgrund von vergebenen Chancen frei vor dem Tor und Unkonzentriertheiten in der Abwehrreihe ging Landshut erstmals mit sechs Toren in Führung (14:8/23.).

In der Folgezeit arbeitete sich das Team von Trainer Ronny Göhl mit viel Kampf und Leidenschaft bis zum Seitenwechsel auf 15:12 heran. Aufgrund einer unnötigen Zeitstrafe unmittelbar vor der Halbzeitpause musste man das Spiel in der zweiten Hälfte in Unterzahl beginnen und konnte dadurch keine entscheidenden Akzente für die Aufholjagd setzen, sondern geriet erneut höher in Rückstand (20:14/39.). Im weiteren Spielverlauf steigerte sich die HSC-Reserve und kam tatsächlich wieder auf 22:21 (50.) heran. Der Wille war vorhanden, denn die Youngster - wieder vorbildlich geführt von den beiden Routiniers Dominic Kelm und Jonathan Rivera - kämpften bis zu Umfallen, doch die mangelnde Chancenverwertung verhinderte ein besseres Resultat, denn das Spiel ging letztlich mit 25:30 verloren.

Jetzt heißt es, das Spiel zu analysieren und die positiven Aspekte ins nächste Heimspiel gegen die "Löwen" aus Anzing mitzunehmen. Anpfiff ist am Samstag, 18 Uhr, in der Arena. nk