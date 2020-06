Unaufmerksamkeit kommt teuer zu stehen

In der Nürnberger Straße übersah am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Renault-Fahrer, dass vor ihm ein anderer Autofahrer in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte, und rammte dessen Pkw seitlich. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von etwa 25 000 Euro. Der 56-jährige Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rauschgiftkonsum bleibt nicht verborgen Während einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in Bahnhofsnähe bemerkten Polizeibeamte bei einem 34-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urintest verlief bei dem Mann positiv. Dieser räumte ein, vor zwei Tagen Marihuana konsumiert zu haben, weshalb eine Blutentnahme fällig war. 30-Jähriger hatte Haschisch einstecken Während der Kontrolle eines 30-Jährigen am Dienstagnachmittag in der Stadtmitte fanden die Beamten Haschisch und Amphetamin. Das Rauschgift wurde von der Polizei sichergestellt; der Mann muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol