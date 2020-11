Als der Fahrer eines Fiat am Mittwochabend an der Ausfahrt Memmelsdorf der A 73 beim Einfahren auf die Staatsstraße kurz abbremsen musste, bemerkte dies der Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr dem Fiat leicht ins Heck. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Versicherung Fehlanzeige Ohne den erforderlichen Versicherungsschutz war am Mittwochvormittag ein 27-jähriger Opel-Fahrer im Innenstadtbereich unterwegs, als er durch eine Streife der Verkehrspolizei kontrolliert wurde. Die amtlichen Kennzeichen wurden daher umgehend entstempelt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen des fehlenden Versicherungsschutzes folgt. Verkehrszeichen und Parkbank beschmiert Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in der Hellerstraße eine Parkbank sowie ein Verkehrszeichen mit schwarzem Edding beschmiert. Der Gesamtsachschaden wurde auf rund 100 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Hauswand mit Graffiti verunstaltet Am frühen Dienstagmorgen wurde An den Wachsbleichen festgestellt, dass Unbekannte dort eine Hauswand mit Graffiti besprüht hatten. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. pol