Im Raum Hammelburg - Gemünden am Main findet vom Freitag, 21., bis Mittwoch, 26. Oktober, erneut die Übung "BLUE BANNER" des Vereinte Nationen Ausbildungszentrums der Bundeswehr (VNAusbZBw) statt. Sie bildet den Abschluss der dreiwöchigen gemeinsamen Ausbildung der nationalen und internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für diese stelle die Übung gleichzeitig den Höhepunkt ihrer Ausbildung zum "United Nations Military Observer", oder auch UN-Militärbeobachter dar. Mit der Durchführung dieses Lehrgangs leistet das VNAusbZBw einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung von militärischem Fachpersonal für Einsätze unter dem Mandat der Vereinten Nationen.

Auch in diesem Jahr nehmen wieder zahlreiche Offiziere aus dem Ausland an der Abschlussübung teil und bereichern so den interkulturellen Hintergrund des Lehrgangs.

Weltweit in Krisenregion aktiv

Ein wichtiges Ausbildungsthema ist der Umgang mit der Zivilbevölkerung. Vor diesem Hintergrund findet die Abschlussübung in Ausschnitten bewusst außerhalb des Truppenübungsplatzes Hammelburg statt. So wird für die Lehrgangsteilnehmerinnen und Teilnehmer ein möglichst realistisches Bild geschaffen, das sich an den Erfahrungen der aktuellen Einsätze orientiert.

Während der Übung werden den zukünftigen UN-Militärbeobachtern zahlreiche Aufgaben gestellt, die ihnen auch in der Realität jederzeit begegnen können. Dazu zählt beispielsweise der Umgang und die Gesprächsführung mit den Führern der örtlichen Konfliktparteien.

Die Berücksichtigung der besonderen Lebensumstände in den gegenwärtigen Kriegs- und Krisengebieten ist dabei ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung. "Wer diese Übung erfolgreich durchlaufen hat, kann danach auch im fordernden Einsatz bestehen", sagt Oberst Klaffus, der Kommandeur des VNAusbZBw Hammelburg.

Weiße UN-Fahrzeuge unterwegs

Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weltweit in Krisenregionen entsandt, um dort zur Stabilisierung der örtlichen Sicherheitslage beizutragen. Allerdings finden diese Einsätze meist unter einer besonderen Bedingung statt: "Die UN-Militärbeobachter sind grundsätzlich unbewaffnet - ihre Waffe ist das Wort", stellt Oberst Klaffus in diesem Zusammenhang klar.

Zahlreiche weiße UN-Geländewagen, aber auch gepanzerte Transportfahrzeuge, Hubschrauber und sogar Motorboote auf dem Main werden in den kommenden Tagen im Übungsraum zu sehen sein. Das VNAusbZBw bedankt sich an dieser Stelle bereits im voraus für das Verständnis der Zivilbevölkerung und bittet mögliche Behinderungen zu entschuldigen. red