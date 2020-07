Umweltfreundliche Verpackungen

Unternehmen, die ihre Produkte verpacken und an Endkunden verkaufen, unterliegen dem Verpackungsgesetz. Es regelt das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen. Ziel ist es, Verpackungsabfälle zu vermeiden und zu recyceln. Doch wie gelingt das und was ist zu beachten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Online-Veranstaltung "Nachhaltigkeit und recyclingfähige Verpackungen" am Donnerstag, 9. Juli, von 15.45 bis 17.15 Uhr. Sie ist die erste Ausgabe der neuen Reihe "Innovation durch Dialog", die vom Innovations-Zentrum Kronach und von Creapolis, der Online- und Vernetzungsplattform der Hochschule, durchgeführt wird. Bei der Veranstaltung geht um die Themen: Was sind wichtige Kriterien einer umweltfreundlichen Verpackung? Wie können Lösungsansätze und die Umsetzung aussehen? Was bedeutet unternehmerische Nachhaltigkeit? Die Referenten sind Halgard Stolte von Art Flex Software, Nordhalben, Olaf Hegen von Verpa Folie, Weidhausen, und Stefanie Wrobel vom Studiengang Zukunfts-Design der Hochschule Coburg. Interessierte können sich per Mail anmelden bei Christine Troche: christine.troche@iz-k.de. Dann erhält man alle Informationen zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung. red