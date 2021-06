Nach der Dritten EU-Führerscheinrichtlinie sind alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine in den kommenden Jahren umzutauschen. Darauf weist das Landratsamt hin. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass in der EU noch im Umlauf befindliche Führerscheine einem einheitlichen, möglichst fälschungssicheren Muster entsprechen. In der ersten Umtauschphase ist der Pflichtumtausch von Papierführerscheinen nach Geburtsjahrgängen gestaffelt. Bis spätestens 19.01.2022 sind zunächst die Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 umzutauschen. Um einen Stau zu vermeiden, will die Führerscheinstelle wie folgt vorgehen: Im Juli 2021 ist schwerpunktmäßig der Geburtsjahrgang 1953 vorgesehen. Für den Führerscheinumtausch werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt: Antragsformular Pflichtumtausch, Vordruck für die digitale Unterschrift, gültiger Personalausweis oder Reisepass (bei Antragstellung per Post in Kopie), biometrisches Lichtbild, alter Führerschein (bei Antragstellung per Post in Kopie). Informationen gibt es auch auf www.zulassungsstelle-coburg.de. red