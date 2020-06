Umleitungen rund um Haundorf

Ab heute werden Baumaßnahmen in Haundorf und an der Kreisstraße zwischen Haundorf und Beutelsdorf (außerorts) durchgeführt. Die Haundorfer Straße ist auf Höhe Hausnummer 14 komplett gesperrt. Dort werden Hausanschlüsse verlegt. Der Verkehr wird über die Kapellenstraße - ERH 3 - Zum Flughafen - Hans-Ort-Ring - ERH 14 - Hubertusstraße umgeleitet. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Freitag, 19. Juni, teilt die Stadt mit.

Die Kreisstraße ERH 25 ist aufgrund von notwendigen Sanierungsarbeiten ab Dienstag, 16. Juni, zwischen Beutelsdorf und Haundorf bis voraussichtlich Freitag, 26. Juni, nur halbseitig befahrbar. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Buslinien müssen ausweichen

Die Herzobus-Linie 268 fährt die Umleitung über den Hans-Ort-Ring. Die reguläre Haltestelle Beutelsdorf (Fahrtrichtung Haundorf) kann in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle in der Hubertusstraße südlich vom Kreisverkehr in Beutelsdorf. In Haundorf entfällt die Haltestelle Haundorf, Ortsmitte (beim Wartehäuschen). Diese Haltestelle wird von Süden kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts bedient. Während der halbseitigen Sperrung der ERH 25 fährt die Linie 246 eine Umleitung von Beutelsdorf über Hubertusstraße - ERH 14 - Hans-Ort-Ring, Zum Flughafen - Kapellenstraße - Steudacher Straße nach Haundorf. In Beutelsdorf wird eine Ersatzhaltestelle in der Hubertusstraße (südlicher Ast des Kreisverkehres) beidseitig eingerichtet. red