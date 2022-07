Kurz vor dem Start der Bauarbeiten an der Zentzufahrt suchen die Betroffenen noch immer nach Möglichkeiten, dass sie nicht die lange Umleitung über Strahlungen und Salz fahren müssen. Eine Anwohnerin hat einen Anruf aus einer anderen Landkreisgemeinde erhalten, mit dem Hinweis, dass dort ein ähnliches Problem über Feldwege gelöst wurde, die als Einbahnstraßen ausgewiesen worden seien. "Sowohl das Landratsamt als auch die Stadt Münnerstadt haben bereits geprüft, ob der Verkehr über Feldwege umgeleitet werden kann. Beide kamen zu dem Ergebnis, dass dies aus verschiedenen Gründen leider nicht möglich ist", heißt es dazu aus dem Landratsamt Bad Kissingen. Und weiter: "Da es nur einen einzigen Feldweg in diesem Bereich gibt, ist eine Einbahnregelung über Feldwege leider nicht möglich. Der besagte Feldweg ist schlecht befahrbar und hätte baulich ertüchtigt werden müssen, er liegt außerdem auf der Gemarkung Burglauer." Dieser Weg führe direkt auf eine Bundesstraße, was eine zusätzliche Ausfahrtregelung erfordern und die Unfallgefahr erhöhen würde. tm