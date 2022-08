Bereits zum 44. mal führte der TSV Arnshausen am Mariä-Himmelfahrtstag seine traditionelle Kreuzbergwanderung durch. Insgesamt trugen sich am "Berg der Franken" 33 Wanderer und auch einige Radfahrer in die Teilnehmerliste ein.

Ein kleiner Trupp startete bereits um 4 Uhr in Arnshausen. Die Hauptgruppe lief pünktlich um 5 Uhr los, zu der sich dann weitere Wanderfreunde in Bad Kissingen, Kleinbrach sowie in Aschach anschlossen. Bei idealem Wanderwetter und ohne Komplikationen erreichten dann gegen 11 Uhr alle das Ziel am Kloster Kreuzberg. Ein deftiges Mittagessen und mancher Krug Kreuzbergbier belohnte für die Anstrengungen, bevor der Bus die Wanderer wieder wohlbehalten zurückbrachte.

Für zehnmalige Teilnahme an der Kreuzbergwanderung wurde Martin Metz vom 1. Vorsitzenden Holger Schmitt mit einer Medaille geehrt. red