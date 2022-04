"Miniaturen und Meisterwerke" lautet der Titel des zweiten Orgelabends innerhalb des 34. Bad Kissinger Orgelzyklus am Sonntag, 1. Mai, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche mit dem Ulmer Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland. Wieland studierte Kirchenmusik in Esslingen und an der Musikhochschule in Lübeck. Es schlossen sich Engagements als Chordirektor der "Eutiner Festspiele", als Expo-Kantor an der Stadtkirche Celle und Kreiskantor in Rendsburg an. Seit 2010 ist er Hauptorganist und Kantor am Ulmer Münster. Eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland, verschiedene Rundfunkaufzeichnungen, und die Veröffentlichung von Kompositionen zählen ebenso zu seinem Profil.

Beim Konzert in Bad Kissingen, zu dem er auch eine kurze Einführung geben wird, spielt er neben Meisterwerken von Johann Sebastian Bach (Präludium e-Moll) und Felix Mendelssohn-Bartholdy (2. Sonate) "Der Abend und der Morgen" von Leopold Mozart und Johann Ernst Eberlin, eine Komposition im galanten Stil für eine mechanische Spieluhr, das Hornwerk Salzburger Stier, auf der Festung Hohensalzburg. Das Stück umfasst zwölf kurze und abwechslungsreiche Sätze, die den einzelnen Monaten zugeordnet sind. Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. red