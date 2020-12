Thilo Schaufler ist begeistert: Im Namen aller "Alltagsheld:innen" der Kampagne "Herzogenaurach packt an" bedankt er sich für die große Spendenbereitschaft. Der Organisator der Sachspendensammlung für die Flüchtlinge aus Moria und anderen Lagern schreibt in einer Pressemitteilung: "Wir waren überwältigt von der Anteilnahme an unserem Projekt und freuen uns riesig, einen kleinen Einblick in das Ergebnis unserer Sachspendensammlung geben zu dürfen."

Zahlreich haben die Menschen das Projekt in den letzten Wochen und Monaten mit ihren Sachspenden demnach unterstützt. "Durch den enormen Tatendrang aller Beteiligten konnten Hilfsgüter nach Moria auf Lesbos, Chios, Patras, Thessaloniki, aber auch Athen und Rojava geliefert werden", schreibt Schaufler. "Ganz im Sinne des Leitspruchs des Vereins - unsere Solidarität ist grenzenlos".

Zu Beginn der Planung habe man noch nicht mit der enormen Hilfsbereitschaft gerechnet, die die Organisatoren aber bereits am ersten Tag überwältigte. Aus der Überlegung, die gesammelten Spenden schließlich selbst in einem großen Sprinter zur Sammelstalle in Brandenburg zu bringen, wurden schließlich mehrere volle 7,5-Tonner-Lastwagen.

Der junge Herzogenauracher findet fast keine Worte. "Wir sind so unglaublich dankbar und ihr erfüllt mit eurem Zuspruch mehr, als wir uns je erträumt hatten", heißt es in seiner Zusammenfassung.

Denn entstanden sei die Aktion ja eher aus Frustration und Wut über die Untätigkeit der Regierungen heraus. Aber: "Wir haben alle gemeinsam bewiesen, dass auch in schwierigen Zeiten, der Wunsch nach einer offenen und lebenswerten Welt für Alle niemals untergeht. Wir haben bewiesen, dass wir helfen wollen und können. Wir haben bewiesen, dass wir Menschen nicht in ihrem Elend allein lassen". Schauflers Dank gilt allen Privatpersonen und Geschäften, die gespendet haben.

Ähnlich überrascht von der Anteilnahme in der Gesellschaft, sei auch das Team in Brandenburg gewesen. Aus geplanten drei Lastwagen wurden es am Ende stolze sieben Trucks, die alle bereits auf dem Weg zu den verschiedenen Verteilstellen in den Brennpunkten sind.

In mehr als 5000 Kartons in stundenlangen Sortierungs- und Packschichten wurden gemeinsam mit über 40 Sammelstellen in ganz Deutschland wahre Mengen verschickt: 10 000 Kleidungsstücke, 5000 Gläser Babynahrung und 10 000 Portionen Säuglingsnahrung, 20 volle Paletten Sanitätsartikel und drei Paletten Verbandsmaterial, 6000 Liter Desinfektionsmittel sowie über 500 Schlafsäcke und Isomatten, wie auch 250 Zelte.

Abschließend wirft der junge Organisator, mit Hoffnung und Zuversicht, noch einen Blick in in eine Zukunft, "in der wir alle gemeinsam füreinander einstehen. Lasst das nur der Anfang gewesen sein." Solch ein Akt der Humanität sei heute wichtiger als je zuvor. Man könne "auch mit kleinen Taten Zeichen setzen, die hoffentlich Wellen schlagen. Auch im Kleinen kann man aktiv werden". Schaufler hofft, "dass ein solidarisches Zusammenleben, in dem jeder Mensch seinen Platz findet und niemand zurückgelassen wird, kein Weihnachts-Märchen bleibt, sondern Alltag für uns alle." red