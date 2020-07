Übertritt an die Wirtschaftsschule

Am Dienstag, 7. Juli, um 18 Uhr findet eine Informationsveranstaltung der Wirtschaftsschule in der "Blauen Schule" in der Kloster-Langheim-Straße 11 statt. Schüler und ihre Eltern erfahren alles Wissenswerte zum Übertritt sowie über die Ausbildung und die pädagogischen Schwerpunkte der Schulart Wirtschaftsschule. Die Städtische Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule Bamberg vermittelt als berufsvorbereitende weiterführende Schule sowohl eine umfassende Allgemeinbildung als auch kaufmännische Grundkenntnisse und Fertigkeiten, die in besonderem Maße durch die Mitarbeit in einem Übungsunternehmen einen hohen Grad an Praxisnähe und Berufsbezogenheit aufweisen. Der damit verbundene Kompetenzerwerb befähigt dazu, spätere Handlungssituationen im beruflichen und privaten Bereich zu meistern. Mitglieder der Schulfamilie sind Schüler von der Mittelschule, der Realschule und des Gymnasiums in verschiedenen Ausprägungen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0951/9146-100 oder im Internet unter www.wirtschaftsschule-bamberg.de. red