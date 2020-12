Fünf Jahre nach dem Dieselskandal sind die Gerichte immer noch mit der Aufarbeitung beschäftigt. Inzwischen wurden neben dem - beschönigend gesagt - technischen Erfindungsreichtum von Abschaltsystemen undThermofenstern viele andere Machenschaften bekannt, die ein ausgesprochen schlechtes Licht auf die Hersteller werfen. Da ist von jahrelangen geheimen Absprachen die Rede, mit denen man die Kunden auf das Übelste täuschte und in die Irre führte. In vielen Fällen war das "Eco"-Zeichen am Heck offenbar das Einzige, was an den Fahrzeugen mit geringeren Schadstoff-Emissionen zu tun hatte. Es bleibt fast schon bewundernswert, mit welch unglaublicher Kreativität in den Entwicklungslabors technische Ausreden für Systeme erfunden wurden, die nur ein Ziel hatten: die Prüfinstanzen und die Verbraucher übers Ohr zu hauen. Der Europäische Gerichtshof hat dies unmissverständlich deutlich gemacht. Er ließ sich nicht von fadenscheinigen Begründungen wie dem Schonen des Motors hinters Licht führen und brandmarkte solche Systeme wie Abgasrückführung oder "Thermofenster" als das, was sie sind: illegal. Die Praktiken werden die Vorzeigebranche teuer zu stehen kommen.

redaktion@infranken.de