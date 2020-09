Überregionale Anerkennung für E.T.A.-Hoffmann-Theater

Das E.T.A.-Hoffmann-Theater ist in den Kritikerumfragen der großen deutschen Theaterzeitschriften "Theater heute" und "Die Deutsche Bühne" mehrfach positiv in Erscheinung getreten. Insgesamt acht Nennungen gab es in der jährlichen Kritiker-Umfrage von "Theater heute" ("Höhepunkte der Saison").

"Das Deutschland" von Bonn Park wurde sieben Mal als "Beste Leistung" in den Kategorien Regie (Nachwuchs), Stück (Nachwuchs) und Ausstattung (Julia Nussbaumer) genannt. "Der Reichskanzler von Atlantis" von Björn SC Deigner erhielt eine Nennung als bestes Stück (Nachwuchs). "Die Deutsche Bühne" bezeichnete Regisseur Sebastian Schug und Ausstatterin Nicole Zielke für "Bunbury. Ernst sein ist alles!" als beste Leistung im Bereich "Kostüm/Bühne". red