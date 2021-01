Eine weihnachtliche Überraschung erhielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums in Gundelsheim und Burgebrach in Form von Genusspaketen vom FC Eintracht Bamberg überreicht.

Wolfgang Scheibe, Uwe Steinmetz und Sascha Dorsch überraschten mit Genusspaketen, die von der Firma Böhnlein, Brauhaus "Zum Sternla" und der Bäckerei Fuchs befüllt worden waren. Die Lebensmittel wurden im Rahmen des Spendenlaufes des FC Eintracht Bamberg am 29. November gespendet. Die langjährigen Partner des FC Eintracht Bamberg, die Metzgerei Böhnlein und das Brauhaus "Zum Sternla", belohnten jeden Kilometer mit einem Warenwert von einem Euro. Stattliche 3800 Kilometer kamen dabei zusammen. Der Erlös geht in Form von diesen besonderen Paketen an die Mitarbeiter von zwölf Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen in der Region.

Der Geschäftsführer der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg, Udo Kunzmann, und die Einrichtungsleitungen Ivonne Wagner (Gundelsheim) und Sebastian Götz (Burgebrach) nahmen stellvertretend die Pakete entgegen. Bürgermeister Jonas Merzbacher und das Bamberger Christkind ließen es sich nicht nehmen, bei der Überraschung dabei zu sein. red