Eine 20-jährige Studentin aus Schweinfurt war am Mittwochnachmittag auf der B 19 von Dittelbrunn kommend Richtung Schweinfurt unterwegs. Auf Höhe von Kronungen wurde ihr weißer Opel Corsa von einem dunklen Audi überholt. Dabei hat die Fahrerin nach eigenen Angaben zufolge einen Ruck an ihrem Fahrzeug bemerkt und sei nach rechts gekommen, so der Polizeibericht. Sie stieß gegen eine Leitplanke. Der Wagen wurde beschädigt. Wie die Polizei schreibt, traf das Auto die Leitplanke in der Abzweigung mit der Front. Seitlich waren von dem anderen Pkw keine Unfallspuren zu erkennen, ein Kontakt scheidet daher aus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Überholmanöver des eventuell schwarzen älteren Audis gesehen haben und dazu Angaben machen können, die zur Klärung des Unfallgeschehens beitragen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 09721/2020. pol