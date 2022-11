Im Rahmen des Filmforums der Kurseelsorge mit Pastoralreferent Rainer Ziegler wird im November der Film "Das Leben ist nichts für Feiglinge" gezeigt. Diese tiefsinnige Tragikkomödie mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle nähert sich dem Thema "Trauer, Verlust und Krankheit" auf überraschende Weise. Der Regisseur André Erkau spürt diesen verschiedenen Dimensionen seiner Verfilmung des gleichnamigen Romans von Gernot Gricksch nach und schildert die emotionale Reise dreier Familienmitglieder, die auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen. Der gelungene Versuch, ernsthafte Belange mit farbenfrohen Figuren und teils satirischem Witz zu verbinden, macht diese bittersüße Komödie zu einem cineastischen Leckerbissen: Aus ernsten Themen wird mit Regisseur André Erkau ein beschwingtes, optimistisches Kino mit Witz und Tiefgang - so die Filmkritik.

Der Film wird bei freiem Eintritt gezeigt in Bad Bocklet, Kleiner Kursaal, am Montag, 7. November, um 15 Uhr und in Bad Kissingen, katholisches Gemeindezentrum, am Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr. red