Einblicke in Leben und Werk des jüdischen Komponisten Emmerich Kálmán bietet am 21.Juli um 19:30 Uhr ein Vortrag im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Bad Kissingen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Vortrag ist eingebettet in die Jüdischen Kulturtage Bad Kissingen.

Kennern des Operettenfachs ist Emmerich Kálmán kein Unbekannter: Seine Operetten "Gräfin Mariza" und "Die Czardasfürstin" machten ihn zu einem der erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit. So erfolgreich seine Operetten waren, so bewegt war auch sein privates Leben: Er musste persönliche Schicksalsschläge ertragen, dazu die Flucht ins Exil, Verlust von Angehörigen in der Shoah sowie antisemitische Angriffe nach dem Krieg.

Hans-Jürgen Beck hat die Stationen des Lebens sowie einen Überblick zum Werk von Emmerich Kálmán aufgearbeitet und zu einem Vortrag zusammengestellt. Der Vortrag wird präsentiert von Sigismund von Dobschütz.

Der Ort des Vortrags wurde vom Großen Sitzungssaal in den Kleinen Sitzungssaal im Gebäude C des Landratsamtes verlegt. Der Zugang zum Kleinen Sitzungssaal ist direkt über den Eingang am Eisenstädter Platz möglich. red