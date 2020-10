Warum flüchten Menschen aus Ländern wie Afghanistan und wie lässt sich das verhindern? Darüber und über Land, Leute und seine Arbeit vor Ort berichtet Reinhard Erös, der mit seiner Familie 2011 die private Initiative "Kinderhilfe Afghanistan" gegründet hat, in Ebern, wie die Volkshochschule mitteilte. Seit über 30 Jahren kennt und bereist Reinhard Erös, Oberstarzt der Bundeswehr a.D., mit seiner Frau Annette Afghanistan. Dabei lebte und arbeitete er unter anderem als Arzt im afghanischen Kriegsgebiet. Nach dem Sturz der Taliban gründete er mit seiner Familie die Stiftung "Kinderhilfe Afghanistan". Sie hat sich zum Ziel gesetzt, der afghanischen Jugend in ihrer Heimat eine Lebensperspektive zu bieten. Mithilfe afghanischer Mitarbeiter errichten, betreiben und unterstützen Erös und seine Familie in den Ostprovinzen Afghanistans und in grenznahen Flüchtlingslagern Friedensschulen, Mutter-Kind-Kliniken, Gesundheitsstationen, Waisenhäuser, Solarwerkstätten und weitere Projekte. Der kostenfreie Vortrag findet in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden Ebern am Donnerstag, 29. Oktober, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Ebern statt. Anmeldung ist unter www.vhs-hassberge.de oder Ruf 09531/6463 nötig. Foto: pr