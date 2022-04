Die erste Aktion der Naturfreunde ist gerade in vollem Gange: 7400 Meter Amphibienzaun wurden Ende Februar an mehr als zehn Straßen aufgestellt. Nun retten über 60 Helfer nachts Kröten vor dem sicheren Straßentod. Auch das Umweltbildungsprojekt Schatzecken für Schmetterlinge hat begonnen. Um der Öffentlichkeit besser den Schutz und die Vielfalt der Schmetterlinge und ihrer Wirtspflanzen zu zeigen, wurde eine Schmetterlingsvoliere in Euerdorf im Garten des Museums Triassica errichtet. Das Veranstaltungsprogramm der BN-Kreisgruppe ist druckfrisch und wird derzeit an die Mitglieder verteilt. Es liegt zudem an den bekannten Stellen öffentlich aus und ist auf der Homepage zu finden.

Mit 55 Veranstaltungen ist das Jahresprogramm der BN-Kreisgruppe prall gefüllt mit Exkursionen und Vorträgen. Von Vogelexkursionen am frühen Morgen bis Nachtfalterbeobachtungen spät am Abend ist für jeden etwas dabei. Vom Magerrasen, Feuchtgebieten bis zu Waldbegehungen werden viele Lebensräume besucht. Das Erleben der Natur wird ganz unterschiedlich angeboten: von der Baumblüte bis zur Apfelernte auf den Streuobstwiesen, vom Waldbaden über klassische Bestimmungskurse. Das Thema Landwirtschaft und Ernährung wird sowohl in Begehungen als auch in Vorträgen behandelt. "Ganz besonders freut es mich, dass wir wieder ein Kinderzeltlager Wildnis an der Schondra im Juli anbieten können. Denn wir wollen Kinder und ihre Eltern begeistern und sie dann zu Artenkennern machen", sagt Elisabeth Assmann von der BN-Geschäftsstelle. "Ich bedanke mich bei allen ehrenamtlichen Exkursionsleiter*innen. Denn ohne sie wäre dieses Niveau an Führungen nicht leistbar." "Wir sind ganz gespannt auf das Schmetterlingsbuch, das nach jahrzehntelanger Arbeit des Experten Oskar Jungklaus kurz vor der Drucklegung ist", freut sich auch Kreisgruppenvorsitzender Franz Zang. Am 1. Juni gibt es dazu einen Vortrag von Oskar Jungklaus in Rannungen. Und dann auch das frisch gedruckte Buch der BN-Kreisgruppe mit über 1200 Arten an Schmetterlingen. red