"Über 50 geht's heiter weiter - jedenfalls für Frauen!" so lautet das Thema des neuen Programms von Kabarettistin Annette von Bamberg. Annette von Bamberg zieht mit Lust und Freude über sich selber her, wie sie es schon lange wagen wollte, aber sich nie getraut hat. Mit über 50 ist ihr nichts mehr heilig: Kein Ich, kein Mann, keine Frau, nicht einmal das 4. Geschlecht. Sie ist am Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Kursaal Bad Bocklet zu Gast. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel. 097087/707 030, E-Mail: info@badbocklet.de. red/Foto: Bild: Jan Stehli