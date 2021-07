Die Agentur Streckenbach teilt mit, dass die Veranstaltung "Jules Vernes Abenteuer" mit Udo Langer, die für Sonntag, 25. Juli, am Kunstverein geplant war, aus produktionstechnischen Gründen abgesagt wurde. Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben worden sind, zurückgegeben werden, und das Geld wird zurückerstattet. red