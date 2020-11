Geldanlage, Garten und Hausbau stehen im Blickpunkt der neuen Veranstaltungen und Angebote des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. Stets ist Anmeldung nötig: www.ubiz.de sowie www.vhs-hassberge.de oder Rufnummer 09529/92220. 1. "Noch Scheine unter der Matratze? Geldanlagen mit Nachhaltigkeit": Gottfried Baer gibt am Dienstag, 17. November, von 19 bis 20.30 Uhr Einblicke in nachhaltige Geldanlagen: Wie kann man mit seinem Geld Gewinn mit Sinn erzielen? Diese Frage soll beantwortet werden.

2. "Der Selbstversorgergarten - gesund und autark" (online): Am Mittwoch, 18. November, von 19 bis 20 Uhr taucht Otmar Diez in die Welt der Selbstversorgergärtner ein. Er gibt Tipps zu Beetformen, Ar-beitsmethoden und erklärt die Basis für erfolgreiches Gärtnern.

3. "Tiny House - von der Idee bis zum Einzug" (online): Mini-Häuser sind eine alternative Wohnform, doch wie geht man sie an? Veronika Renn und Jonas Börnicke geben am Donnerstag, 19. November, Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihres Tiny Houses. red