Mit dem Ende der Ferien beginnt auch beim TV Oberwallenstadt wieder der Trainingsbetrieb. Folgende sportliche Aktivitäten werden angeboten:

Gymnastik "50 plus": donnerstags von 10 bis 11 Uhr in der Sporthalle des TV Oberwallenstadt, Leitung: Renate Krippner (Telefonnummer 09571/6339); Turnen: Kleinkinderturnen (Mutter/Vater und Kind) und Turnstunde für das "Purzelvolk" (Kinder im Alter von vier bis fünf Jahre), beginnt im Oktober, Auskünfte bei Stefanie Schmidt (Telefonnummer 09571/758968) und Helga Bätz (Telefon 09571/72412); Turnstunde für Schüler (ab sechs Jahren) ab 14. September, montags von 18 bis 19 Uhr in der Sporthalle des TVO, Auskünfte bei Helga Bätz (Telefonnummer 09571/72412) und Renate Krippner (Telefonnummer 09571/6339). Intensives Training für Wettkampfturnerinnen mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr und freitags von 17.30 bis 19 Uhr. Start: 9. September, Infos bei Renate Krippner (Telefon 09571/6339); Tennis: Infos bei Ingrid Bogdahn (Telefonnummer 09571/2170).

Zudem weist der TVO darauf hin, dass das für Samstag, 26. September, geplante Weinfest aufgrund der derzeitigen Situation nicht stattfinden kann. red