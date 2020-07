TV Haßfurt erhält Zuschüsse

Gleich zwei Zuschüsse für den TV Haßfurt wurden vom Finanz- und Hauptausschuss des Haßfurter Stadtrates in seiner Sitzung am Montag einstimmig bewilligt.

Wie TV-Vorstand Gerd Wolf in seinem Antrag an die Stadt Haßfurt beschreibt, mussten einige Wasserleitungen im Kellerbereich des Vereinsheims am Lengfeldweg wegen Rost, Kalk und Verstopfung ausgetauscht werden. Außerdem sei die Unterwasserpumpe zur Platzbewässerung nach 25 Jahren kaputt gegangen. Und auch die Pumpe für die Tennisplätze müsse nach aktueller Lage ebenfalls erneuert werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 12 422 Euro wurden als Berechnungsgrundlage herangezogen und mit dem erhöhten Fördersatz von 19 Prozent bezuschusst. Somit erhält der TV Haßfurt von der Stadt Haßfurt eine Einmalzahlung in Höhe von 2360 Euro.

Wie Bürgermeister Günther Werner erläuterte, gelten die städtischen Förderrichtlinien normalerweise nur für Neu- und Erweiterungsbauten. Hier handele es sich aber im Wesentlichen um Unterhaltsmaßnahmen. Allerdings habe man in der Vergangenheit die Fördervoraussetzung regelmäßig eher großzügig ausgelegt, so dass der Zustimmung des Ausschusses nichts im Wege stand.

Die Jugendarbeit in den Vereinen kann durch die Stadt Haßfurt zusätzlich gefördert werden, wenn mindestens 100 Kinder und Jugendliche Mitglied sind. Das sehen die Richtlinien zur Förderung der Vereine vor, aufgrund derer der TV Haßfurt einen Antrag gestellt hat. Hinsichtlich der Höhe des Zuschusses wurden 3000 Euro festgelegt, so wie eine Förderung auch schon an den ESC Haßfurt und den TV Augsfeld in der Vergangenheit gegangen war.

Ist die Stiftung noch notwendig?

Die Jahresrechnungen der Bürgerspitalstiftung für die Rechnungsjahre 2017 und 2018 wurden vom Gremium festgestellt. Wie Kämmerer Wolfgang Hömer sagte, halten sich Einnahmen und Ausgaben gerade so die Waage. Größere Ausgaben könne die Stiftung nicht bewältigen. Allerdings seien momentan auch keine vorgesehen, weil erst vor nicht allzu langer Zeit das Gebäude saniert wurde. Der überörtliche Rechnungsprüfungsausschuss sehe allerdings den Zweck der Stiftung nicht mehr als erfüllt an, so dass man sich über das Fortbestehen unterhalten müsse, erklärte Hömer. cl