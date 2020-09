In der Nacht vom 16. auf den 17. September werden durch PŸUR versorgte Kabel-Haushalte in Maßbach und Münnerstadt vorübergehend von Umbauarbeiten betroffen sein. In der Zeit zwischen 0 Uhr bis gegen 7 Uhr muss die Telefon- und Internet-Versorgung wegen Wartungsarbeiten unterbrochen und der TV-Empfang eingeschränkt werden. In dieser Zeit steht PŸUR Kunden der Telefon- oder Internetanschluss nicht zur Verfügung. Außerdem werden nicht alle Fernsehsender empfangbar sein. Die betroffenen Kunden werden über die MEIN PŸUR App, das PŸUR Kundenportal und die Website www.pyur.com mit Informationen versorgt. Für die technischen Umbauten werden die frühen Morgenstunden genutzt, um die Beeinträchtigungen für die versorgten Haushalte so gering wie möglich zu halten, teilte der Betreiber Tele Columbus AG in einer Pressemitteilung mit. red