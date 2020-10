Das Staatliche Bauamt Bamberg beginnt am heutigen Montag an der Staatsstraße 2262 zwischen Trabelsdorf und Tütschengereuth mit einer umfangreichen Maßnahme zum Schutz wandernder Amphibien. Hierbei wird auf einer Länge von rund 600 Metern ein sogenanntes stationäres Amphibienleitsystem aus Stahlblechelementen beidseitig und parallel zur Fahrbahn eingebaut. Dieses Leitsystem schützt Amphibien, hier die hauptsächlich vorkommenden Erdkröten, bei ihrer alljährlich im Frühjahr stattfindenden Wanderung zu den Laichgewässern vor dem gefährlichen Überqueren der Fahrbahn.

Damit die Kröten das nördlich der Fahrbahn bei Triefenbach gelegene Laichgewässer erreichen können, werden an drei Stellen spezielle Amphibiendurchlässe unter der Fahrbahn eingebaut. Diese einmalige Investition beendet den alljährlichen, kosten- und zeitaufwendigen Auf- und Abbau von mobilen Fangzäunen aus Kunststoffmaterial, teilt das Staatliche Bauamt mit. Zudem entfällt die Gefährdung der ehrenamtlichen Betreuer der Initiative "Artenschutz Franken", welche die Tiere bislang in Fanggefäßen und meist in der Dunkelheit über die Straße tragen mussten.

Das Leitsystem schließt an bereits bestehende sogenannte Amphibienstopprinnen im Bereich mehrerer Zufahrten an. Diese wurden bereits in den Vorjahren auf Initiative des "Artenschutz Franken" eingebaut und sichern den Zulauf zur Straße im Bereich dieser Zufahrten. Zum Einbau der Stahlblechelemente und der Durchlässe ist eine halbseitige Sperrung der Staatsstraße 2262 auf Höhe Triefenbach erforderlich. In Abstimmung mit der Verkehrsbehörde am Landratsamt Bamberg und der Gemeinde Lisberg-Trabelsdorf wird die bestehende Bushaltestelle rund 200 Meter in Richtung Trabelsdorf verlegt.

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 140 000 Euro. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt etwa sechs Wochen und wird voraussichtlich Mitte November abgeschlossen. Das Staatliche Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit sowie um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. red