Der verkaufsoffene Herbstmarkt in Gemünden findet am Sonntag, 16. Oktober statt. Für gute Laune sorgen die Musiker aus Gemündens Partnerstadt Duiven. Im Gepäck haben sie wie immer ihren "lecker Keese", Tulpenzwiebeln, Poffertjes und andere holländische Spezialitäten, heißt es in der Pressemeldung des Stadtmarketings Gemünden. Zahlreiche weitere Marktstände bieten ihre Waren feil und die Kleinsten dürfen fröhliche Runden auf dem Kinderkarussell drehen.

Entlang der historischen Stadtmauer zieht sich ein Flohmarkt, an dem günstige Kinderspielzeuge, Nützliches und Liebhaberstücke feilgeboten werden. Anmeldung ist hierfür keine erforderlich, heißt es weiter.

Eine Führung durch den Ronkarzgarten bietet die Gelegenheit, dieses einmalige bauhistorische Denkmal in seiner Blütenpracht kennenzulernen. Beginn und Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Maxl Bäck am Marktplatz. red