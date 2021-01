Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Sternsingeraktion in der Stadt Hammelburg in diesem Jahr ohne die Hausbesuche der Sternsinger stattfinden. Dies teilt die Pfarrei St. Johannes der Täufer Hammelburg mit. Stattdessen werden die Verantwortlichen sowohl im Gottesdienst am Mittwoch, 6. Januar, als auch an den Tagen danach kleine Tüten mit den Informationen zur diesjährigen Aktion und den gesegneten Segensaufklebern vorbereiten und für die einzelnen Haushalte in der Stadtpfarrkirche Hammelburg auslegen. Dort können die Tüten zu den gewohnten Öffnungszeiten der Kirche abgeholt werden.

Da die Sternsingeraktion in diesem Jahr bis zum 2. Februar verlängert wird, planen die Verantwortlichen die Spendendosen in mehreren Geschäften und Läden in Hammelburg auch weit über den 6. Januar hinaus aufzustellen. Nähere Informationen unter www.kath-kirche-hammelburg.de oder im Pfarrbüro in Hammelburg, Tel.: 09732/ 2018, erhalten. red