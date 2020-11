Die Mitarbeiter des Landestheaters möchten auch in dieser Adventszeit ihre treuen Gäste begleiten und in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Dafür haben sie einen Adventskalender im neuen Format entwickelt. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Videobeitrag, in dem Angehörige aus unterschiedlichen Abteilungen und Sparten des Landestheaters mitwirken. Besondere Höhepunkte werden - jeden Sonntag - Ausschnitte aus dem beliebten Ballettmärchen "Der Nussknacker" von Ballettdirektor Mark McCLain sein. Kerstin Hänel, Mitglied des Schauspielensembles, wird montags die Wünsche von Kindern erfüllen und deren Lieblingsgeschichten vorlesen. Weiterhin gibt es musikalische Lesungen, konzertante Beiträgen sowie Einblick in den Theaterbetrieb. Die Videos werden vom 1. Dezember bis Heiligabend täglich um 17 auf den Kanälen des Landestheaters (Website, Youtube und soziale Medien) veröffentlicht. Das Landestheater Coburg teilt mit, damit seine Tradition des Adventskalenders fortzusetzen, der aufgrund der aktuellen Lage nicht wie gewohnt im Spiegelsaal stattfinden kann. red