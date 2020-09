Dem Saisonstart in den Tischtennis-Ligen steht nichts mehr im Wege. Die ersten Begegnungen wurden bereits bestritten. Seit wenigen Tagen steht fest, dass zumindest in der Vorrunde aufgrund der Corona-Pandemie keine Doppel ausgetragen werden, dafür aber alle zwölf Einzelmatches. Also kann das Spiel 7:5, 6:6 oder auch 11:1 enden. Ein Spielmodus, an dem man sich schnellstens gewöhnen sollte.

Verbandsliga Nordost, Herren

TuS Schnaittenbach - TTV Altenkunstadt

Am Wochenende beginnt auch der TTV 45 Altenkunstadt seine Saison. Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga Nordost gastiert der TTV am Samstag (19 Uhr) beim letztjährigen Tabellenvierten TuS Schnaittenbach in der Oberpfalz. Die Altenkunstadter starten unter schlechten Vorzeichen in die Runde, denn Mannschaftsführer Holger Funke fällt für einige Spiele aus. Er wird vom jungen Reinhold Rommel vertreten, der versuchen wird, die Lücke zu schließen. Das TTV-Team spielt mit Miro Hurina und Martin Ulrich im vorderen Paarkreuz. Dima Nazaryschyn und der auf Position 4 aufrückende Frank Zeller bilden das Mittelfeld. Tino Zasche und Reinhold Rommel im Schlusspaarkreuz werden versuchen, Punkte einzufahren.

Die Mannschaft von Schnaittenbach ist sehr ausgeglichen, was die stabile TTR-Punktezahl ausdrückt. Hervorzuheben sind die beiden Tschechen Radek Drozda und Martin Petrak an Position 1 und 2. Die Gäste vom Obermain müssen schon enorm gut aufspielen, um hier einigermaßen mitzuhalten. gi