Nach zwei Niederlagen in der Tischtennis-Verbandsliga Nordost treten die Altenkunstadter Herren bei ihrem letztjährigen Kontrahenten an, dem Meister der Landesliga TTC Hof.

Verbandsliga Nordost, Herren

TTC 1990 Hof - TTV Altenkunstadt

Bei den Altenkunstadtern müssen zwei Stammspieler ersetzt werden. So sind die Hofer in dieser für sie ersten Saisonpartie klarer Favorit. Der TTC hat ein Team, das auf allen Positionen ausgezeichnet besetzt ist. Da werden es die Gäste vom Obermain schwer haben, etwas Zählbares zu erreichen. Angeführt von ihrem überragenden Spitzenspieler Edmond Cirpaci-Szanto über Manuel Scholze bis hin zu ihrer Nr. 6, Fabian Heger, haben sie eine Mannschaft zusammen, die mit Sicherheit einen guten Platz in der Verbandsliga Nordost einnehmen wird.

Die Altenkunstadter werden um den Klassenerhalt zu kämpfen haben, wenn sie nicht in Bestbesetzung in die Kämpfe gehen können. TTV-Routinier Miro Hurina gilt mit seinem Team als krasser Außenseiter. Er wird aber trotz allem versuchen, ein achtbares Ergebnis zu erzielen. Für die beiden fehlenden Stammspieler werden Reinhold Rommel und vermutlich Alexander Hofmann in die Mannschaft kommen. gi