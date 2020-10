Der TTC Wohlbach war erleichtert, dass Neuzugang Mahmoud Helmy am Freitag aus Ägypten einreisen durfte und bereits am Samstagmorgen ein negatives Testergebnis vorweisen konnte. So konnte der TTC zwar ohne seine Nummer Eins, Gleb Shamruk, zumindest eine halbwegs bundesligataugliche Mannschaft zum Saisonauftakt in der 3. Tischtennis-Bundesliga gegen den FC Bayern München stellen.

3. Bundesliga Süd Herren

TTC Wohlbach - FC Bayern München 2:6

Die Hausherren hielten die Partie bis zur Pause offen. Mahmoud Helmy hatte trotz Reisestrapazen einen tollen Einstand. Mit ganz schnellem Rückhandspiel besiegte der 21-Jährige das Jugendtalent Rinderer mit 3:2 und hinterließ einen starken Eindruck. Grozdan Grozdanov gewann gegen Schreiner zwar den ersten Satz, hatte aber dann gegen seinen immer stärker werdenden Gegner das Nachsehen.

Sehr spannend machte es Patrick Forkel gegen Longhino. Nach 2:1-Satzführung lag er im vierten Satz mit 9:3 vorne und sah wie der sichere Sieger aus. Doch Longhino gewann den Satz noch mit 14:12 und lag seinerseits im fünften Satz schon mit 10:7 vorne. Doch Forkel gab nicht auf und erkämpfte sich Satz und Sieg mit 12:10. Bei Marc Seidler gegen Schweiger reichte es nur für einen Satz. Nach zwei Wochen Urlaub und einer Woche Krankheit war der Trainingsrückstand noch zu groß. So stand es zur Pause 2:2 und bei den TTC-Herren keimte Hoffnung auf.

Helmy hatte gegen den in Topform spielenden Schreiner im fünften Satz das Nachsehen und auch Grozdanov richtete gegen Rinderer nichts aus. Als Forkel gegen Schweiger seine Stärken nicht umsetzen konnte, stand der Sieg für die Gäste fest. Marc Seidler gelang gegen Longhino keine Ergebnisverbesserung.

So endete die Begegnung mit 6:2 für die Gäste. Trotz der Niederlage war man in den TTC-Reihen mit der unter den aktuellen Umständen gezeigten Leistung zum Saisonauftakt nicht unzufrieden. hb