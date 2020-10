Nach dem Saisonauftakt am Samstag gegen den FC Bayern München zeigten sich die Verantwortlichen des TTC Wohlbach trotz der 2:6-Niederlage durchaus zufrieden mit der Leistung der neu formierten Mannschaft. Aber nur Schönspielen reicht nicht, es müssen Siege und damit Punkte in der 3. Tischtennis-Bundesliga her.

3. Bundesliga Süd Herren

SV Schott Jena - TTC Wohlbach

Beim SV Schott Jena werden die TTC-Herren am Samstagabend ab 18 Uhr alles versuchen, um nach Möglichkeit etwas Zählbares mitzunehmen. Bei den Hausherren ist noch nicht klar, ob die Tschechen Roman Rezetka an Position 2 und Tibor Spanik an Position 3 aufgrund der Reisebeschränkungen dabei sein können. Bei Wohlbach werden Mahmoud Helmy, Grozdan Grozdanov, Patrick Forkel und Marc Seidler in der Mannschaft stehen. TTC Hohenstein-Ernstthal - TTC Wohlbach

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr in Hohenstein-Ernstthal kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen Mannschaftskollegen der Wohlbacher, dem Tschechen Michal Benes. Wie aus verlässlichen Quellen zu erfahren war, wird er auf jeden Fall spielen. Wenn bei den Hausherren dann auch noch Miroslav Horejsi (Position 2) an den Platten steht, wird es für die Wohlbacher ganz schwer werden, in den Punktebereich zu kommen.

Hohenstein-Ernstthal zählt in Bestbesetzung zu den stärksten Mannschaften in der Liga. Wohlbach wird am Sonntag mit dem gleichen Quartett wie am Vortag antreten. hb