Beim TSV Oerlenbach wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier geben. Grund dafür sind die derzeit geltenden Einschränkungen und Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Der Vorstand hatte sich zwar bereits Anfang Oktober mit der Frage beschäftigt, ob und wie in diesem Jahr die traditionelle Weihnachtsfeier stattfinden könnte, doch die Planungen wurden spätestens dann hinfällig, als die aktuell geltenden Einschränkungen bis in den Dezember verlängert und erweitert wurden.

"Dass wir im Dezember keine normale Weihnachtsfeier in unserer Sportheimgaststätte haben würden, war uns von vornherein klar. Daher hatten wir uns im Vorstand schon mit alternativen Möglichkeiten befasst, wie die Weihnachtsfeier mit Hygienekonzept und Abstand hätte stattfinden können. So war beispielsweise eine Idee, auf unsere Sportheim-Terrasse auszuweichen und eine Freiluft-Weihnachtsfeier zu veranstalten", heißt es vom Verein.

Die hohen Infektionszahlen und die seit November geltenden Corona-Maßnahmen zerstörten jedoch alle Hoffnungen, einen gemeinsamen Jahresausklang in der TSV-Familie feiern zu können. Dafür hat man beim TSV jedoch Verständnis: "Die Gesundheit aller steht an oberster Stelle!" Daher erfolgte nun die offizielle Absage der für 19. Dezember geplanten Weihnachtsfeier. red