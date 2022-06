Die fünf Verantwortlichen des TSV Wollbach konnten trotz Pandemie auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende luden sie zur Generalversammlung ins vereinseigene Sportheim am Wollbacher Männerhölzchen. Vorsitzender (Verwaltung) Klaus Wiesler leitete die Sitzung und begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder.

Wie den einzelnen Tätigkeitsberichten zu entnehmen war, kehrt nach zwei mageren Pandemiejahren wieder das quirlige und vielseitige Vereinsleben auf das Sportgelände zurück. Wie der Vorsitzende (Wirtschaftsbetrieb) Maxi Rottenberger berichtete, wird die Sportanlage inklusive Sportheim und Sporthalle mittlerweile wieder an sieben Tagen in der Woche für Sport- und Trainingsbetrieb sowie für Veranstaltungen und Vermietungen genutzt. Zufrieden zeigte sich hierüber auch die Vorsitzende für Finanzen, Marion Rößer. Sie konnte eine langsame Angleichung der Umsätze an das Vor-Corona-Niveau erkennen, wies jedoch aufgrund der momentanen Preisentwicklung im Energiebereich auf künftig verstärkte Ausgaben in diesem Sektor hin. Ihre tadellose Arbeit wurde im Anschluss durch die Kassenprüfer bestätigt und der Vorstand entlastet.

Im Bereich der Sportanlagen wurde und wird aktuell an mehreren Objekten gearbeitet. Der Vorsitzende für Liegenschaften, Matthias Keßler, konnte unter anderem über den aktuellen Bau einer Gerätehütte am Kleinspielfeld berichten. Die Flutlichtanlage wird ebenfalls derzeit auf die Umrüstung auf wesentlich energiesparendere LED-Lampen vorbereitet. Der größte Posten war jedoch der Umzug des Kinderturnens von der Schulturnhalle in die Gymnastikhalle am Sportheim. Hierzu musste diese ertüchtigt und durch etliche neu angeschaffte und zum Teil fest verbaute Sportgeräte ergänzt werden.

Einen großen Raum nahm der Bericht über die sportlichen Aktivitäten in den verschiedenen Abteilungen des TSV ein, der vom Vorsitzenden Sport Steffen Schmitt präsentiert wurde. Er hob insbesondere das hervorragende Abschneiden der Volleyballmannschaften bei überregionalen Meisterschaften hervor. Insgesamt sieben Mannschaften stellt der TSV in dieser Abteilung. Die U12-Mädchen erreichten den nordbayerischen Vizemeistertitel und belegten bei den bayerischen Meisterschaften einen respektablen 10. Platz. Auch die U13- und U14-Mannschaften nahmen an den nordbayerischen Meisterschaften teil und belegten in ihren Altersgruppen den 11. und 6. Platz.

In der Tennisabteilung gratulierte Steffen Schmitt den Herren 40 zum Erreichen der Vizemeisterschaft und den entliehenen Einzelspielern David Kneier (TC Bad Neustadt) und Heiko Hein (TSV Maßbach), die mit ihren Mannschaften die Meisterschaften feiern durften. In der Gymnastikabteilung bringen zwei neue Trainerinnen mit einem Zumba- und zwei weiteren Fitnesskursen wieder Bewegung. Ein im Frühjahr erstmals erfolgreich von der Gruppe Kinderturnen durchgeführter Flohmarkt mit Kuchenverkauf ist auch im Herbst geplant.

Bei den Fußballern des TSV gab es sowohl im Erwachsenen-, als auch im Jugendbereich Erfolge zu feiern. Bei den Junioren, die in sechs Mannschaften in den verschiedenen Altersgruppen antreten, schafften es die U 9-, die U 13- und die U 15-Teams, sich für einen Aufstieg in die nächsthöhere Liga zu qualifizieren. Im Herrenbereich erlangte die erste Mannschaft in der gerade abgelaufenen Runde einen dritten Tabellenplatz, während sich die zweite Mannschaft um Trainer René Schneider im vorletzten Saisonspiel die Meisterschaft sicherte und nun in der A-Klasse antritt.

Pokalturnier mit Festprogramm

Der Vorsitzende für Verwaltung, Klaus Wiesler, bot nach einem kurzen Rückblick auch eine Vorschau auf die anstehenden Aktivitäten des Vereins. So lädt die Jugendabteilung der Fußballer zu einem Juniorenturnier ein, welches am 2. und 3. Juli abgehalten wird. Zwei Wochen später ist der TSV dann Ausrichter des Großgemeindepokalturniers. Dieses findet in diesem Jahr aufgrund des 85-jährigen Jubiläums des Vereins mit einem kleinen Festprogramm statt. So sind neben einem geselligen Samstagabend mit Musikunterhaltung auch eine kirchliche Messfeier und ein Mittagessen am Sonntag geplant. Zu diesem Turnier tritt der TSV wieder mit drei Mannschaften an, wobei die erste Mannschaft und das Altherrenteam Titelverteidiger sind.

Noch Restplätze bei Fußballcamp

Anfang August gastiert die Hansi-Dorfner-Fußballschule auf dem Sportgelände und bietet ein in den letzten Jahren gut besuchtes Fußballcamp für Jugendliche an. Hier sind noch Restplätze buchbar. Der Christbaumverkauf und die Wunschbaumaktion, die vor dem letzten Weihnachtsfest aus den Reihen der Fußballer organisiert wurden, waren beide sehr erfolgreich und werden auf jeden Fall im kommenden Dezember wiederholt.

Eine Absage musste Klaus Wiesler der Ausrichtung der diesjährigen Wöllbicher Kirmes erteilen. Wie seinen Ausführungen zu entnehmen war, ist die Zeit, die seit dem Wegfall der coronabedingten Beschränkungen bis zum Ausrichtungsdatum Anfang September bleibt, einfach zu kurz für die Planung und Vorbereitung, damit eine derartige Veranstaltung auch im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Eine Beschneidung des Ausrichtungskonzepts kam aus verschiedenen Gründen nicht infrage, weshalb sich der TSV-Vorstand gegen die Austragung entschieden hatte.

Ehrungen

Ein großer Moment waren die zahlreichen Ehrungen für Mitglieder, die seit 25, 50 und 60 Jahren dem Verein die Treue halten. Eine Sonderehrung erfuhr das Ehrenmitglied Gebhard Wehner für 75 Jahre Vereinszugehörigkeit. red