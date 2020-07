TS Herzogenaurach stellt ihr neues Trainergespann vor

Den Handballern der TS Herzogenaurach steht ein spannendes Jahr bevor. Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga Ostbayern gilt es, sich schnell in der neuen Spielklasse zurechtzufinden und vom Start weg wichtige Punkte zu sammeln. Natürlich alles unter der Voraussetzung, dass die Lage den für Anfang Oktober geplanten Saisonstart zulässt.

Seit Mitte Juni ist das Team um Spielgestalter Jonas Hirning wieder im Training. Momentan werden die Trainingseinheiten von den beiden Meistercoaches Ingo Kundmüller und Norbert Münch geleitet, doch beide wollen aus zeitlichen Gründen kürzertreten.

Zudem sieht der langjährige Herzogenauracher Coach Kundmüller die Zeit gekommen, einen Umbruch zu wagen. In mehreren Gesprächen mit der Abteilungsleitung um Michael Schuler und Lena Mergner wurde dafür Anfang Juni ein Fahrplan festgelegt: Das bewährte Trainerteam startet mit der Mannschaft in die Vorbereitung und übergibt danach den Stab an das neu zu formende Nachfolgeteam.

Für den frei gewordenen Posten haben die Herzogenauracher zwei handballverrückte Persönlichkeiten gewinnen. Mit Udo Hermannstädter freut sich ein alter Bekannter darauf, nach vielen Jahren im Frauenhandball wieder im Herrenbereich zu coachen und in der Weiterentwicklung des TSH-Männerhandballs mitzuwirken.

Vervollständigt wird das Trainerteam von Manuela Cupic. Die Kroatin, die früher selbst hochklassig Handball spielte, hat seit vielen Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Herzogenaurach und ist immer wieder mit der TS-Handball-Familie in Berührung gekommen.

Darüber, dass der Zeitpunkt gut gepasst hat, ein Traineramt bei der Turnerschaft zu übernehmen, ist die Abteilungsleitung sehr glücklich: "Wir freuen uns, dass es gelungen ist, ein so erfahrenes und hoch motiviertes Trainerduo für unser Männerteam zu engagieren", sagt Schuler. Besonders schön sei, dass auch die scheidenden Männertrainer Kundmüller und Münch der Turnerschaft erhalten bleiben. Die beiden geben ihr Handballwissen ab September an den Nachwuchs weiter und übernehmen die D-Jugend der TSH. red