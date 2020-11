Zum Thema US-Präsidentenwahl: Es ist eindeutig zu viel der Ehre, nach einem politischen Alptraum wie diesem Menschen einen auf seinem Namen beruhenden politischen Stil zu benennen. Auch wenn gesellschaftlich entwickelte Menschen das als die unbrauchbarste Geisteshaltung einer Gesellschaft verstehen, so werden seine Anhänger es als positive Hinterlassenschaft begreifen, der sie nacheifern wollen. Trumps politischer Stil ist einfach extremer Populismus, gepaart mit extremem Narzissmus, genauer: primitiver, gesellschaftsfeindlicher Egozentrik.

Wer sich mit Grundverhalten von Lebewesen befasst, erkennt, dass es sich bei diesem Verhaltensstil um die Grundantriebe unbewusster Tiere handelt, bei denen Intelligenz und Bewusstsein im Dienst tierischer Antriebe stehen. Moral oder gar gesellschaftliche Ethik sind dabei unbekannt.

Auch mindestens 70 Millionen Trump-Anhänger in den USA haben noch nicht erkannt, dass ein friedliches Zusammenleben kleinster wie größter Gesellschaften unmöglich auf solch einem Fundament aufgebaut werden kann (siehe Rassismus, Ignoranz des Klimawandels, Gleichgültigkeit gegenüber Schwächeren etc.). Das ist nicht verwunderlich, sind doch die tierischen Antriebe in allen Menschen als Erbschaft genetisch verankert und wirken so lang ungebremst, wie zu geringe ethische Kontrolle darüber in den Gehirnen verankert ist. Es gibt sowohl im Internet als auch in entsprechender Literatur hinreichend weiterführende Argumente zu dieser Sicht.

Bitte unterstützen Sie es nicht mit "Trumpismus", diesen Menschen in Erinnerung zu behalten. Geben Sie ihm und seinen Anhängern keine Plattform!

Dieter Brandt

Eningen