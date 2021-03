Arthur Stollberger

Die Nüdlinger Vierzehnheiligenwallfahrt 2021 soll in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie durchgeführt werden. Die Wallfahrtsführer Oliver Speck und Florian Wilm (Stellvertreter) haben sich angesichts der Corona-Pandemie Gedanken über die diesjährige Wallfahrt nach Vierzehnheiligen gemacht. Wegen der Verlängerung des Lockdowns könne "eine ganz normale Wallfahrt", wie man es gewohnt sei, in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Oliver Speck führte kürzlich aus: "Der Wallfahrtsort Vierzehnheiligen und wir als Wallfahrtsführer sind uns aber einig, diese Tradition nicht einschlafen zu lassen und wollen das Beste daraus machen." Es seien alle eingeladen, in der Wallfahrtswoche die ganze Strecke oder auch eine Teilstrecke in kleinen Gruppen oder auch allein zu gehen und dem Gnadenort einen Besuch abzustatten. Die Wallfahrtsführer haben vor, die Wallfahrer mit den nötigen Informationen für den Weg einer persönlichen Wallfahrt zu versorgen. Nähere Informationen sollen noch folgen. Auch Pater Maximilian Wagner, der seit diesem Jahr als Wallfahrtsrektor der Basilika Vierzehnheiligen und Guardian des Franziskanerklosters eingesetzt ist, spricht sich dafür aus, auch in Zeiten der Pandemie nach Vierzehnheiligen zu wallfahren. "Gott gab uns den Atem, damit wir leben", so laute das Motto für das Wallfahrtsjahr 2021, schreibt Pater Maximilian Wagner.