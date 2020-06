Trotz Krise: Pflege-Team spendet 500 Euro

Das Pflege-Team vom Pflegedienst Marina Pompe spendet zum wiederholten Mal an die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach". Bei der Übergabe der 500-Euro-Spende begründete Marina Pompe ihre großherzige Spende für Bedürftige in Stadt und Landkreis Kronach. Marina Pompe unterstützt jedes Jahr das Open Air von "1000 Herzen" auf der Seebühne in Kronach mit 500 Euro. Das Open Air fällt heuer wegen der Corona- Pandemie aus. Marina Pompe bei der Spendenübergabe: "Ich weiß, dass in der Corona- Pandemiezeit bisher alle von 1000 Herzen geplanten Veranstaltungen ausfallen mussten und auch ausfallen werden."

Auch viele Spender hätten selbst finanzielle Sorgen und stünden nicht zur Verfügung. Auch ihr Pflegedienst sei von Corona eingeschränkt. Von den zwei Einrichtungen musste sie die in der Seelmannstraße vorübergehend schließen.

Nichtsdestotrotz spendet Marina Pompe 500 Euro, damit auch "1000 Herzen" weiter dort helfen kann, wo die Not am größten ist. Sie ist sich bewusst, dass diese Spende eins zu eins an Bedürftige im Landkreis Kronach geht und dass die ehrenamtlichen Idealisten der Benefizaktion keinen Cent an Verwaltungskosten entstehen lassen, der die Spendensummen schmälern könnte.

Hilfe in schwerer Zeit

Laut Gerhard Burkert-Mazur verdient es umso mehr Respekt und Anerkennung, dass Marina Pompe auch in dieser schweren Zeit die Ärmsten nicht vergisst. Er finde, dies sei eine großartige Leistung, betonte Burkert-Mazur in seinen Dankesworten. Vor allem dankte er auch für die kontinuierliche Hilfe, die es dem Spendengremium um Heinz Hausmann immer wieder ermöglicht, in besonderen Notlagen schnell und unbürokratisch reagieren und helfen zu können.

Wenn eine Bedürftigkeit vorhanden ist, die vom Spendengremium geprüft wird, dann kann man sich telefonisch unter 09261/3550 oder 09261/4236 melden. Wenn jemand helfen möchte, steht ein Spendenkonto für Überweisungen zur Verfügun ("1000 Herzen für Kronach", Sparkasse Kulmbach- Kronach, IBAN DE 87 7715 0000 0100 3501 98).

Die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" gibt es seit über 18 Jahren. Sie hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen, wenn es darum geht, in finanzieller Not zu helfen. Es werden keine großen Beträge ausgezahlt, aber oft hilft eben auch schon ein geringerer Betrag aus der größten Misere. eh