Beim Zwischenfruchttag am landwirtschaftlichen Demobetrieb für Gewässer-, Boden-, Klimaschutz, Markus Fella, in Seeshof finden die Landwirte laut Pressemitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt ein unerwartet gutes Ergebnis nach dem Extremjahr 2022.

Der Anbau von Zwischenfrüchten ist für den Gewässer-, Boden- und Klimaschutz von sehr großer Bedeutung. Restnährstoffe, die nach der Ernte auf den Feldern verbleiben, werden von ihnen aufgenommen und so vor Auswaschung in das Grundwasser sowie in Oberflächengewässer geschützt. Außerdem werden ihre abgestorbenen Pflanzenbestandteile von Regenwurm und Kleinstlebewesen im Boden zu wertvollem Humus umgebaut.

Die ausgedörrten Felder nach dem heißen Sommer 2022 ließen zum üblichen Zeitpunkt für die Aussaat der Zwischenfrüchte sehr viele Landwirte am Erfolg einer Ansaat zweifeln. Die Berater für Gewässer-, Boden- und Klimaschutz der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt und Schweinfurt, Julian Megner und Rainer Schubert, legten trotzdem zusammen mit Landwirt Markus Fella aus Seeshof Versuchsflächen zu Zwischenfrüchten an.

Beim Zwischenfruchttag stellten sie das Ergebnis ihrer Ansaat interessierten Landwirten vor. "Der Aufwand für die Aussaat, Kosten für Saatgut usw. für Zwischenfrüchte ist für Landwirte nicht unerheblich. Die Aussaatbedingung im Sommer 2022 erschienen vielen Landwirten so ungünstig, dass sie eine Aussaat zum üblichen Saattermin nicht für lohnenswert hielten", so Pflanzenbauberater Julian Megner.

Markus Fella ist jedoch vom Wert der Zwischenfrüchte überzeugt. Der Landwirt bewies Geduld und zögerte die Aussaat der Versuchsstreifen mit 16 verschiedenen Zwischenfruchtmischungen bis nach dem ersten Regen Anfang September hinaus. Und zwar so lange, bis die Bodenfeuchtigkeit für die Keimung des Saatgutes ausreichend war. "Das Warten auf die Natur hat sich gelohnt", bestätigt Fella. "Es entwickelte sich wider Erwarten ein sehr guter Pflanzenaufwuchs, der alle wichtigen Funktionen für Gewässer-, Boden-, Klimaschutz erfüllen kann."

Ein Fachvortrag ergänzte dieses Jahr die praktischen Vorführungen auf dem Feld. Rainer Keller von der Firma DüKa Düngekalkgesellschaft mbH, erläuterte den Besuchern, weshalb ein optimales Bodengefüge auf dem Acker für die Nährstoffversorgung der Pflanzen sehr wichtig ist. Ein hoher pH- Wert wird dabei oftmals überschätzt.

Eine Kalkung erscheint unnötig. Diese Meinung konnte er durch Versuche aus der Praxis eindrücklich widerlegen. "Wer Dünger sparen will muss Kalken", sagt er. "Denn nur eine optimale Kalkversorgung bedeutet eine gute Nährstoffverfügbarkeit und ein optimales Pflanzenwachstum." red