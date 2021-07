Nach der pandemiebedingten Pause geht es auch endlich wieder für den Coburger Kanupolo-Nachwuchs los. Kürzlich fanden zwei Nachwuchsturniere in Glauchau und in Berlin statt. Nach fast einem Jahr nur Training ohne Wettkampf ließ sich das Coburger U16-Team in der Besetzung Gregor Will, Finn Menger, Kai Laumann, Felix Skoda, Sinje Reimers und Emely Matthäi den ersten Wettbewerb der Saison nicht entgehen.

Trotz fehlender Spielpraxis und nach einer taktischen Umstellung nach den ersten Spielen erreichte das Team um den stark aufspielenden Center Finn Menger nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den undankbaren vierten Platz.

Die U12 des PSC startete in Berlin mit Arthur Will, Patrick Holland, Moritz Skoda, Annika Skoda, Jonathan Kessel, Vincent Danko, Elias Beiling und sammelte viel Erfahrung. Aufgrund der Infektionsschutzverordnung wurde das Turnier an einem Tag ausgespielt - ein hartes Programm, denn für die Youngster standen innerhalb von sechs Stunden fünf Spiele auf dem Programm.

Ungeschlagen zum Turniersieg

Die wenige Erfahrung, die Arthur Will, Patrick Holland und Moritz Skoda bereits in der Spielklasse U14 sammelten, genügte, um die vier Neulinge in der U12 mitzuziehen und sie im Spiel anzuleiten. So reihte sich ein Sieg an den anderen: 7:0 gegen VK Berlin, 10:1 gegen WS Dresden, 5:3 gegen KSV Havelbrüder Berlin, 3:1 gegen KCNW Berlin. Auch das abschließende Finale gegen die Havelbrüder gewann Coburg nach klar mit 4:1 und wurde ungeschlagen Erster. em/ks